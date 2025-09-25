У Норвегії поки не побачили зв’язку між інцидентами з БпЛА біля аеропортів Осло і Копенгагена

У Норвегії поки не підтвердили зв’язок між появою безпілотників біля аеропорту Осло і данської столиці Копенгагена у той самий день, але й не виключають, що такий зв’язок може бути.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це 24 вересня сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Спілкуючись зі ЗМІ на полях Генасамблеї ООН, Ейде зазначив, що правоохоронці Норвегії та Данії активно співпрацюють щодо інцидентів з безпілотниками біля аеропортів цього понеділка, але слідство поки не встановило зв’язку між цими подіями.

Він додав, що також не встановлено зв’язку цих інцидентів з конкретною країною.

"Але звісно, багато людей скажуть, що дві схожих події які відбуваються одночасно, не можуть не викликати думки, що між ними є зв’язок", – зазначив очільник МЗС Норвегії.

"Зараз ми не підтверджуємо і не виключаємо, що вони пов’язані між собою. Але що ми можемо сказати – що у наш час гібридних загроз та потенційної гібридної війни це саме ті речі, на які ми маємо звертати увагу", – сказав Ейде та додав, що це виглядає серйозно.

Нагадаємо, пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.

Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила причетність Росії.

У Норвегії після того повідомили про затримання туриста з Азії, який літав дроном над історичним центром Осло. Втім, незрозуміло, чи саме його апарат був єдиною причиною зупинки роботи аеропорту.

25 вересня стало відомо, що через невідомі БпЛА на кілька годин закривали аеропорт міста Ольборг на півночі Данії. Апарати поводилися схожим чином, як ті, що літали в районі аеропорту Копенгагена.