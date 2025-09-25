В Норвегии пока не увидели связи между инцидентами с БПЛА возле аэропортов Осло и Копенгагена

В Норвегии пока не подтвердили связь между появлением беспилотников возле аэропорта Осло и датской столицы Копенгагена в тот самый день, но и не исключают, что такая связь может быть.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом 24 сентября сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Общаясь со СМИ на полях Генассамблеи ООН, Эйде отметил, что правоохранительные органы Норвегии и Дании активно сотрудничают по расследованию инцидентов с беспилотниками возле аэропортов в этот понедельник, но следствие пока не установило связи между этими событиями.

Он добавил, что также не установлена связь этих инцидентов с конкретной страной.

"Но конечно, многие люди скажут, что два похожих события, которые происходят одновременно, не могут не вызвать мысли, что между ними есть связь", – отметил глава МИД Норвегии.

"Сейчас мы не подтверждаем и не исключаем, что они связаны между собой. Но что мы можем сказать – что в наше время гибридных угроз и потенциальной гибридной войны это именно то, на что мы должны обращать внимание", – сказал Эйде и добавил, что это выглядит серьезно.

Напомним, поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к ней может быть причастна Россия.

В Норвегии после этого сообщили о задержании туриста из Азии, который поднял дрон над историческим центром Осло. Впрочем, непонятно, был ли именно его аппарат единственной причиной остановки работы аэропорта.

25 сентября стало известно, что из-за неизвестных БПЛА на несколько часов закрыли аэропорт города Ольборг на севере Дании. Аппараты вели себя аналогично тем, что летали в районе аэропорта Копенгагена.