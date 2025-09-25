У Молдові тривають обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій

Національний центр боротьби з корупцією Молдови (НЦБК) 25 вересня провів нові обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій, відмивання грошей і підкуп виборців.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Як уточнили в НЦБК, обшуки проходять у Дондюшанах і Глодянах. Під підозрою сім осіб.

"У ході розслідування зафіксували підозрілу діяльність, пов'язану з необґрунтованими переказами та виплатами, які використовувалися для незаконної підтримки деяких політичних партій", – розповіли правоохоронці.

Як зазначається, у підозрюваних вилучили картки російського банку "ПСБ", мобільні телефони та носії інформації. Розслідування триває.

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня. У Кишиневі очікують безпрецедентного втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили.

У Молдові внаслідок проведених 22 вересня обшуків затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні