В Молдове продолжаются обыски по делу о незаконном финансировании политических партий

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы (НЦБК) 25 сентября провел новые обыски по делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и подкупе избирателей.

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

Как уточнили в НЦБК, обыски проходят в Дондюшанах и Глодянах. Под подозрением семь человек.

"В ходе расследования зафиксировали подозрительную деятельность, связанную с необоснованными переводами и выплатами, которые использовались для незаконной поддержки некоторых политических партий", – рассказали правоохранители.

Как отмечается, у подозреваемых изъяли карты российского банка "ПСБ", мобильные телефоны и носители информации. Расследование продолжается.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября. В Кишиневе ожидают беспрецедентного вмешательства в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы.

В Молдове в результате проведенных 22 сентября обысков задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября.

