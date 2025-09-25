Ryanair: перебои в аэропортах из-за дронов неприятны, но не угрожают прибыльности

Перебои в работе аэропортов, вызванные дронами, являются неприятным явлением, но вряд ли повлияют на прибыльность.

Об этом заявил в четверг, 25 сентября, глава Ryanair Майкл О'Лири, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Отметим, в этот день Дания заявила, что вторжение дронов, из-за которых на короткое время закрыли два ее аэропорта, были гибридными атаками.

Поэтому глава крупнейшей бюджетной авиакомпании Ryanair заявил, что такие перебои в работе аэропортов, вызванные дронами, являются неприятным явлением, но вряд ли повлияют на прибыльность.

"Это нарушает нашу работу. Мы достаточно быстро восстанавливаемся. Вы знаете, авиакомпании привыкли с этим справляться. ... Это неприятное явление, но нельзя рисковать безопасностью", – добавил О'Лири.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.

В правительстве Дании пока не решили, применять ли впервые в своей истории статью 4 Североатлантического договора для консультаций в рамках НАТО из-за второго за неделю инцидента с неизвестными беспилотниками.