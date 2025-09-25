Перша країна ЄС заборонила в'їзд прем'єру Ізраїлю

Словенія у четвер, 25 вересня, першою в ЄС оголосила про заборону на в'їзд у країну для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це на пресконференції в Любляні заявила державний секретар Міністерства закордонних справ Нева Грасич, її цитує RTV SLO, повідомляє "Європейська правда".

Вона підкреслила, що оголошення Нетаньягу персоною нон ґрата, "не є заходом проти ізраїльського народу, а надсилає чіткий сигнал уряду Ізраїлю про те, що Словенія очікує суворого дотримання рішень міжнародних судів та міжнародного гуманітарного права".

Словенія стала першою країною ЄС, що пішла на такий крок.

Грасич нагадала, що, серед іншого, 19 липня минулого року Міжнародний суд вже встановив, що багато ізраїльських політик і практик порушують як міжнародне гуманітарне право, так і права людини.

Вона підкреслила, що всі країни, включаючи Словенію, не можуть сприяти збереженню "незаконного становища, що є наслідком протиправної присутності Ізраїлю на окупованій палестинській території".

Грасич додала, що незалежна комісія з розслідування Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй у своєму звіті про події в Газі 16 вересня 2025 року встановила, що Ізраїль здійснює геноцид над палестинцями.

"Це був перший випадок, коли ООН визнала дії Ізраїлю в Газі геноцидом", – зазначила вона.

Словенія була серед перших членів ЄС, які запровадили заходи проти ізраїльського уряду.

У липні Любляна оголосила персонами нон грата міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

За цим заходом послідувало ембарго на торгівлю зброєю з Ізраїлем і заборона на торгівлю товарами з окупованих палестинських територій.