Первая страна ЕС запретила въезд премьеру Израиля

Словения в четверг, 25 сентября, первой в ЕС объявила о запрете на въезд в страну для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом на пресс-конференции в Любляне заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Нева Грасич, ее цитирует RTV SLO, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что объявление Нетаньяху персоной нон грата, "не является мерой против израильского народа, а посылает четкий сигнал правительству Израиля о том, что Словения ожидает строгого соблюдения решений международных судов и международного гуманитарного права".

Словения стала первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Грасич напомнила, что, среди прочего, 19 июля прошлого года Международный суд уже установил, что многие израильские политики и практики нарушают как международное гуманитарное право, так и права человека.

Она подчеркнула, что все страны, включая Словению, не могут способствовать сохранению "незаконного положения, являющегося следствием противоправного присутствия Израиля на оккупированной палестинской территории".

Грасич добавила, что независимая комиссия по расследованию Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в своем отчете о событиях в Газе 16 сентября 2025 года установила, что Израиль осуществляет геноцид над палестинцами.

"Это был первый случай, когда ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом", – отметила она.

Словения была среди первых членов ЕС, которые ввели меры против израильского правительства.

В июле Любляна объявила персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

За этой мерой последовало эмбарго на торговлю оружием с Израилем и запрет на торговлю товарами с оккупированных палестинских территорий.