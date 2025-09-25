Эстония наложила санкции на безмандатного Додика

Эстония в четверг приняла решение ввести санкции против Милорада Додика – пророссийского политика, лишенного мандата президента Республики Сербская.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило эстонское Министерство иностранных дел.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны, санкции против Додика связаны с его усилиями по подрыву суверенитета и территориальной целостности государств и подстрекательству к сепаратизму.

"Благодаря этим новым мерам Эстония может принять меры на международной арене, чтобы способствовать сохранению или восстановлению мира, международной безопасности и международного правового порядка", – говорится в сообщении.

Санкции предусматривают, что Додику будет запрещен въезд в Эстонию. Ранее об аналогичном шаге объявили Австрия, Германия, Польша, Литва, а также Словения.

Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской из-за признания виновным в неуважении к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Центрвыборгком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента РС на 23 ноября. Но ни Додик, ни его политические соратники не признают решение ЦИК.

