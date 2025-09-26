Лідер проєвропейської партії влади Молдови "Дія та Солідарність" (PAS) Ігор Гросу вважає, що парламентські вибори 28 вересня поставили між громадянами вибір між війною і миром.

Як пише "Європейська правда", таку думку він висловив у інтерв’ю агентству AP.

За словами Гросу, результати цих виборів визначать майбутнє країни не тільки на найближчі чотири роки, а й на багато років наперед.

Партія PAS має сильну парламентську більшість з 2021 року, але ризикує втратити її на недільних виборах.

Гросу, який також є спікером парламенту, заявив, що недільні вибори – це вже не просто вибір між Сходом і Заходом, а вибір між миром і війною.

"Мир означає ЄС, а війна означає Росію. Ситуація стала дуже гострою, дуже спрощеною", – сказав він.

"Це екзистенційні вибори, на роздоріжжі. Немає середнього шляху, немає середнього варіанту", – додав політик.

Він підкреслив, що ставки дуже високі, оскільки Росія та її ставленики можуть сповільнити або потенційно зірвати шлях Молдови до ЄС.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія витрачає сотні мільйонів євро, щоб "захопити владу" за підсумками парламентських виборів.

Проросійський лідер Ігор Додон лякає виборців війною у Придністров'ї, якщо партія влади PAS виграє вибори.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.