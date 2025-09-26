Во власти Молдовы заявили, что воскресное голосование – это выбор между войной и миром

Лидер проевропейской партии власти Молдовы "Действие и Солидарность" (PAS) Игорь Гросу считает, что парламентские выборы 28 сентября поставили перед гражданами выбор между войной и миром.

Как пишет "Европейская правда", такое мнение он высказал в интервью агентству AP.

По словам Гросу, результаты этих выборов определят будущее страны не только на ближайшие четыре года, но и на многие годы вперед.

Партия PAS имеет сильное парламентское большинство с 2021 года, но рискует потерять его на воскресных выборах.

Гросу, который также является спикером парламента, заявил, что воскресные выборы – это уже не просто выбор между Востоком и Западом, а выбор между миром и войной.

"Мир означает ЕС, а война означает Россию. Ситуация стала очень острой, очень упрощенной", – сказал он.

"Это экзистенциальные выборы, на распутье. Нет среднего пути, нет среднего варианта", – добавил политик.

Он подчеркнул, что ставки очень высоки, поскольку Россия и ее ставленники могут замедлить или потенциально сорвать путь Молдовы в ЕС.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы "захватить власть" по итогам парламентских выборов.

Пророссийский лидер Игорь Додон пугает избирателей войной в Приднестровье, если партия власти PAS выиграет выборы.

