Орбан сетует, что без российских энергоносителей "тысячи семей разорятся"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан продолжает находить отговорки, почему его страна не может отказаться от российских энергоносителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью государственному радио в пятницу, его слова приводит Index.

Орбан заявил, что по поводу отказа от российских энергоносителей вопроса содержательной дискуссии нет. Он сказал, что транспортировать энергоносители водным путем нецелесообразно, а для построенных в коммунистические времена трубопроводов нет многих альтернатив.

По словам Орбана, месяц назад МВФ обнародовал отчет о венгерской экономике, в котором сказано, что если бы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, то ВВП упал бы на четыре процентных пункта, что имело бы негативные последствия.

Орбан сказал, что сотни тысяч семей разорились бы, поскольку коммунальные услуги сильно подорожали бы. "Надо действовать спокойно, выслушать всех, и мы примем решение, исходя из интересов венгров", – заявил он.

Орбан добавил, что "Америка не обязана принимать их (венгерские) аргументы, но мы должны выслушать друг друга".

В среду президент США Дональд Трамп и венгерский премьер Орбан провели телефонный разговор после того, как глава Белого дома заявил, что будет убеждать Орбана, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть.

Ранее Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Глава МИД Венгрии Сийярто перед этим заявил, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.