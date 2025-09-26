Пророссийский Додон пообещал должность экс-главе Гагаузии, если ее не допустят к выборам

Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон, вокруг которого образовался пророссийский "Патриотический блок", пообещал, что если его блок получит парламентское большинство, то экс-глава Гагаузии Ирина Влах войдет в состав будущего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Newsmaker.

Заявление Додона следует рассматривать на фоне четвергового решения Апелляционной палаты Кишинева приостановить деятельность партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах накануне выборов 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" является частью пророссийского блока Додона.

По его словам, Ирина Влах остается частью команды, несмотря на решение Апелляционной палаты. "Мы категорически осуждаем атаки на нашу коллегу Ирину Влах", – заявил Додон.

Он отметил, что даже если ЦИК решит исключить Влах и ее коллег из избирательного списка "Патриотического блока", то "Влах остается нашей соратницей, с которой мы начали эту борьбу и доведем ее до конца".

Лидер социалистов подчеркнул, что если блок выиграет выборы, то включит Ирину Влах в состав правительства.

"Мы надеемся, что после выборов получим парламентское большинство, создадим новое правительство, и Влах обязательно войдет в команду "Патриотического блока" после 28 сентября", – добавил он.

Иск, на основе которого была приостановлена деятельность партии Влах, касается нарушений в финансировании, которые обнаружили во время обысков в начале сентября.

"Патриотический блок" Додона является основным конкурентом партии власти PAS и по некоторым опросам превышает ее по популярности внутри Молдовы или близок к рейтингу PAS.

Недавно западные правительства начали причислять Влах к числу политиков, имеющих связь с беглым олигархом Иланом Шором, хотя ранее она была отдельным политическим игроком в Гагаузии.

Подробно о раскладе сил перед выборами в Молдове и о пророссийских участниках выборов читайте в статье "Додон и ультраправые на службе Кремля".