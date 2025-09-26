Сырский доложил Зеленскому о дронах, которые могли залететь в Украину из Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить информацию о заходе в украинское воздушное пространство дронов, которые могут быть венгерскими.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", – уточнил он.

Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту".

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.