Глава МИД Германии: у Россит нет ни одного шанса победить НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, одновременно добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.

Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Предупреждение главы немецкой дипломатии является последним знаком разочарования Европы тем, что он назвал попыткой хозяина Кремля Владимира Путина испытать обороноспособность НАТО.

"Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет никакого шанса победить нас", – подчеркнул Вадефуль.

Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Он упомянул о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы Германии в самую сильную армию в Европе.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан считает, что Россия пока не способна напасть на НАТО.

Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине.

Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.