Король Британії завітає до Ватикану з візитом, відкладеним через смерть Папи

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла планують здійснити державний візит до Ватикану наприкінці жовтня, через шість місяців після того, як поїздку було відкладено через хворобу покійного Папи Римського Франциска.

Хоча король і королева перенесли свій офіційний державний візит у квітні, вони приватно зустрілися з Франциском під час свого чотириденого державного візиту до Італії.

Франциск помер лише через два тижні після цієї зустрічі, яка відбулася з нагоди 20-ї річниці весілля королівського подружжя.

Перенесений візит дозволить Чарльзу й Каміллі разом із новим Папою, Левом XIV, відзначити ювілейний рік Католицької церкви 2025-го року, йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Візит до Ватикану також має символічне значення як крок у напрямку налагодження тісніших зв’язків між Католицькою церквою та Церквою Англії, яка відокремилася від Риму у XVI столітті за правління короля Генріха VIII.

Чарльз, який очолює Церкву Англії, від моменту сходження на престол 2,5 роки тому зробив пріоритетом побудову мостів між людьми різних віросповідань.

