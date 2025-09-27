Король Британии посетит Ватикан с визитом, отложенным из-за смерти Папы

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла планируют совершить государственный визит в Ватикан в конце октября, через шесть месяцев после того, как поездка была отложена из-за болезни покойного Папы Римского Франциска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Хотя король и королева перенесли свой официальный государственный визит в апреле, они частно встретились с Франциском во время своего четырехдневного государственного визита в Италию.

Франциск скончался всего через две недели после этой встречи, которая состоялась по случаю 20-й годовщины свадьбы королевской четы.

Перенесенный визит позволит Чарльзу и Камилле вместе с новым Папой, Львом XIV, отметить юбилейный год Католической церкви 2025 года, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Визит в Ватикан также имеет символическое значение как шаг в направлении налаживания более тесных связей между Католической церковью и Церковью Англии, которая отделилась от Рима в XVI веке при правлении короля Генриха VIII.

Чарльз, который возглавляет Англиканскую церковь, с момента вступления на престол 2,5 года назад сделал приоритетом построение мостов между людьми разных вероисповеданий.

Напомним, 17 сентября король Чарльз во время государственного обеда с президентом США Дональдом Трампом заявил о поддержке Украины.