Иран отозвал послов из Германии, Франции и Британии

Иран отозвал своих послов в Германии, Франции и Великобритании в субботу для консультаций из-за запланированного возобновления санкций ООН.

Об этом сообщило государственное информационное агентство страны Mehr, пишет "Европейская правда".

"В ответ на действия трех европейских стран по активации механизма урегулирования споров и попытки возобновить санкции Совета безопасности (ООН), Иран отозвал своих послов в Германии, Франции и Великобритании в Тегеран", – говорится в сообщении.

Этот шаг был сделан после того, как в пятницу Россия и Китай попытались отсрочить возобновление международных санкций против Ирана, но потерпели неудачу в Совете Безопасности ООН.

Только четыре страны поддержали их проект резолюции, открыв путь для возобновления санкций.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль сказал, что после провала переговоров европейских государств с Ираном по его ядерной программе против Тегерана будут введены более широкие санкции ООН.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возврата санкций против Ирана.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, что открыло путь к их возвращению 28 сентября.