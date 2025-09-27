У Фінляндії повідомили про дрон над ГЕС, де оголошено безполітну зону

Над електростанцією Валаяскоскі у фінському місті Рованіємі помітили безпілотник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Інцидент стався минулих вихідних, однак повідомили про нього лише тепер.

З серпня електростанції у Фінляндії стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

Перехожий помітив дрон в Рованіємі і звернувся в поліцію. У правоохоронних органах регіону підтвердили цю інформацію Yle, проте не стали розкривати подробиці через слідчі заходи.

Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютелахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрона.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб у своєму виступі на конференції з безпеки Helsinki Security Forum в вересні висловив сумнів, що Росія влаштує на його країну такий же наліт дронів, який здійснила у Польщі.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні, зокрема у Данії.

У ніч на п'ятницю над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони.

На півночі Німеччини також розслідують появу невідомих дронів.

Деталі читайте у статті: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО







