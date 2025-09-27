В Финляндии сообщили о дроне над ГЭС, где объявлена бесполетная зона

Над электростанцией Валаяскоски в финском городе Рованиеми заметили беспилотник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Инцидент произошел в минувшие выходные, однако сообщили о нем только сейчас.

С августа электростанции в Финляндии стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать беспилотники.

Прохожий заметил дрон в Рованиеми и обратился в полицию. В правоохранительных органах региона подтвердили эту информацию Yle, однако не стали раскрывать подробности из-за следственных мероприятий.

Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кютелахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оно не зафиксировало оператора дрона.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб в своем выступлении на конференции по безопасности Helsinki Security Forum в сентябре выразил сомнение, что Россия устроит на его страну такой же налет дронов, который осуществила в Польше.

Подобные инциденты с дронами стали происходить все чаще в последние недели, в частности в Дании.

В ночь на пятницу над шведским архипелагом Карлскруна заметили неизвестные дроны.

На севере Германии также расследуют появление неизвестных дронов.

Детали читайте в статье: как дроны добрались до стратегических объектов и как отреагирует страна НАТО