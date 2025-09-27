Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов

Вчера вечером неизвестные беспилотники снова были замечены вблизи военных объектов в Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило в субботу Министерство обороны Дании, информирует телерадиокомпания DR.

Дроны были замечены возле нескольких военных объектов, однако военное командование не стало раскрывать, где именно и сколько дронов зафиксировали.

Известно, что для реагирования на эти инциденты было задействовано несколько подразделений Вооруженных сил, но военные не уточняют, что именно имеется в виду под "реагированием". Министерство обороны отказалось комментировать инциденты и переадресовало вопросы к Вооруженным силам.

Одним из мест, где зафиксировали незаконную активность дронов, была военная авиабаза Каруп, главная авиабаза Королевских ВВС Дании, сообщает DR. Там дроны находились в воздухе как над территорией авиабазы, так и за пределами ее ограждения.

По словам представителя полиции Центральной и Западной Ютландии, около 20 часов в районе наблюдали от одного до двух дронов. На некоторое время воздушное пространство было закрыто для гражданской авиации, но это не имело большого практического значения, поскольку в настоящее время в Карупе нет гражданских авиарейсов.

Полиция сотрудничает с армией в этом деле и просит свидетелей, которые могли что-то видеть в пятницу вечером возле авиабазы, сообщить об этом.

Авиабаза является крупнейшим военным рабочим местом страны с примерно 3 500 сотрудниками. На базе присутствуют и сухопутные войска, и военно-воздушные силы, и военно-морские силы.

Авиабаза также имеет все вертолеты Вооруженных сил, отвечает за контроль воздушного пространства и является местом расположения сержантской школы ВВС.

Аэропорт Копенгагена, самый загруженный в скандинавском регионе, был закрыт на несколько часов в понедельник, поскольку в его воздушном пространстве было замечено несколько крупных дронов.

Пять меньших аэропортов, как гражданских, так и военных, также были временно закрыты в последующие дни.

Датские власти назвали эти вторжения "гибридными атаками", а премьер-министр Метте Фредериксен в начале этой недели заявила, что это "самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день".

Ночные полеты дронов стали лишь последними примерами подозрительной активности в датском воздушном пространстве, которая в последние дни привела к закрытию воздушного пространства и аэропортов по всей стране и заставила датские власти и правительство перейти в режим повышенной готовности.

Пока неизвестно, являются ли последние наблюдения дронов примерами гибридных атак, от которых, по словам датских властей, пострадала Дания.

