Заседание правительств Украины и Словакии состоится в ближайшее время: Киев предложит поддержку

Президент Владимир Зеленский сообщил о готовности оказать Венгрии и Словакии помощь в альтернативных поставках энергоносителей – этот вопрос, в частности, обсудят на совместном заседании украинского и словацкого правительств в октябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил на брифинге, который в субботу транслировал "Укринформ".

Зеленский отметил, что Украина готова помочь Венгрии и Словакии, которые продолжают покупать российские энергоносители, в альтернативных поставках.

По его словам, он договорился со словацким премьером Робертом Фицо о проведении в октябре заседания правительств Украины и Словакии, где Киев предложит соответствующую поддержку.

"Будет заседание правительств в Словакии, где Украина может предложить и предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если речь идет не о российской нефти и российском газе", – сказал Зеленский.

Он добавил, что с венграми этот вопрос также можно было бы обсудить. "Но от них никаких шагов. Кроме каких-то там сигналов в СМИ, которые точно не в поддержку Украины, я больше ничего не слышу", – сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп в выступлении на Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Впоследствии Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан провели телефонный разговор, в частности, по поводу российских энергоносителей.

После этого разговора Орбан заявил, что сотни венгерских семей разорились бы, если бы пришлось отказаться от российских энергоносителей.