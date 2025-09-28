В Молдове начались парламентские выборы, определяющие для курса страны

В Молдове началось голосование на парламентских выборах, результат которых может стать определяющим для сохранения прозападного курса страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

28 сентября в 7:00 избирательные участки открылись на территории Молдовы и будут работать до 21:00; на зарубежных участках для диаспоры в Азии голосование стартовало еще раньше, по местному времени.

Граждане Молдовы будут выбирать 101 депутата на 4 года. В выборах участвуют 14 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков – 7%, для независимых кандидатов – 2%.

На этих выборах впервые действует опция почтового голосования для граждан Молдовы в 10 странах. Всего за рубежом – 301 участок в 41 стране. Отметим, предыдущие выборы показали, что подавляющее большинство молдавской диаспоры поддерживает прозападный курс страны, поэтому голоса этих избирателей крайне важны для партии власти "Действие и солидарность".

Для граждан из Приднестровья, которые в основном поддерживают пророссийские силы, открылись 12 участков на правобережье Днестра. Отметим, местоположение нескольких таких участков изменили в последний момент, объяснив это соображениями безопасности, что де-факто затруднило доступ к ним.

Перед этим власть непризнанного Приднестровья также обвинила Кишинев в "провокации" в связи с ремонтом всех семи мостов через Днестр, что также может помешать доезду избирателей.

В свою очередь президент Мая Санду и правительство давно заявляют, что ожидают масштабных попыток России повлиять на выборы с целью привести к власти "дружественные" силы и сорвать евроинтеграцию Молдовы.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане влияния на выборы в Молдове, BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России, а Reuters – о том, как православных священников из Молдовы системно приглашали в щедрые паломнические турне в Москву и затем предлагали деньги в обмен на пропаганду в интересах Кремля среди своих прихожан.

