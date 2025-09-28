Укр Рус Eng

Орбан, якого зловили на шпигунстві, каже, що відчуває харасмент від Зеленського

Новини — Неділя, 28 вересня 2025, 09:03

Прем’єр-міністр Угорщини вирішив нагадати Україні про членство його країни в ЄС і НАТО після заяв Києва про угорський безпілотник-розвідник над Закарпаттям.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував ввечері у суботу у своєму X.

"Угорщина є членом НАТО і ЄС. Україна би давно впала без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, але припиняйте нападки на нас", – заявив Орбан. 

 

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, на що в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

У суботу очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував зображення з його маршрутом "для сліпих угорських посадовців".

Угорський міністр закордонних справ відреагував твердженням, що це фейк і Україна так "дискредитує себе". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина
Реклама: