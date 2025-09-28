Орбан, которого поймали на шпионаже, говорит, что испытывает харасмент от Зеленского

Премьер-министр Венгрии решил напомнить Украине о членстве его страны в ЕС и НАТО после заявлений Киева о венгерском беспилотнике-разведчике над Закарпатьем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал вечером в субботу в своем X.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно пала без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем уважении, но прекратите нападки на нас", – заявил Орбан.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского дрона-разведчика, на что в МИД Венгрии сказали, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит привидения".

В субботу глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского разведывательного дрона, и опубликовал изображение с его маршрутом "для слепых венгерских чиновников".

Венгерский министр иностранных дел отреагировал утверждением, что это фейк и Украина таким образом "дискредитирует себя".