Президент Румынии призвал граждан Молдовы в стране идти на выборы: "это исторический день"

Президент Румынии Никушор Дан назвал "историческим" голосование, которое проходит сегодня в Молдове на парламентских выборах, и призвал граждан Молдовы в Румынии прийти на избирательные участки.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии приводит Digi24.

Никушор Дан в воскресенье заявил, что сегодняшние парламентские выборы в Молдове имеют историческое значение для Молдовы и на этот раз участие в голосовании очень важно.

"Политики часто говорят, что ваш голос важен... Но на этот раз – это действительно, действительно важно", – сказал президент Румынии и призвал молдавских граждан в Румынии воспользоваться своим правом голоса и просить об этом своих знакомых.

"Это действительно исторический день", – подчеркнул Никушор Дан.

Его спросили о прогнозах относительно результатов голосования – сохранит ли Молдова проевропейский курс или начнет сближаться с Россией, и каковы будут последствия этого для Румынии.

"Я президент Румынии, я уважаю государственность Молдовы и не хочу, чтобы мои заявления интерпретировали как-то не так. Бесспорно, у меня есть мнение по этому поводу – но сейчас это все, что я могу сказать. Очень, очень важно, чтобы люди шли голосовать", – сказал Дан.

Напомним, парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны. Избирательные участки в Молдове открылись в 7 часов утра и будут работать до 21-00. Также на этих выборах впервые действует опция почтового голосования для граждан Молдовы в 10 странах.

Президент Мая Санду и правительство давно заявляют, что ожидают масштабных попыток России повлиять на выборы с целью привести к власти "дружественные" силы и сорвать евроинтеграцию Молдовы.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане влияния на выборы в Молдове, BBC опубликовали расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России, а Reuters – о том, как православных священников из Молдовы системно приглашали в щедрые паломнические турне в Москву и затем предлагали деньги в обмен на пропаганду в интересах Кремля среди своих прихожан.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.