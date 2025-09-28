Эстония выделит 10 млн евро на инициативу по закупке американского оружия для Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в субботу заявил, что его страна выделит 10 миллионов евро на инициативу PURL, в рамках которой для Украины закупается вооружение в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Глава эстонского МИД сообщил, что Эстония выделит 10 миллионов евро на инициативу Североатлантического альянса PURL "для срочного укрепления обороны Украины".

"Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушные террористические акты против украинских городов, Украина нуждается в быстрой поддержке для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру", – добавил он.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов членов Альянса.

С тех пор европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в общей сложности до 10 миллиардов долларов.

Эстонский президент Алар Карис еще в начале сентября говорил, что Эстония присоединится к инициативе PURL, но не уточнял сумму пожертвования.