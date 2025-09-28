Вибори в Молдові: закордонні дільниці для голосування масово "мінують"

На низці закордонних виборчих дільниць для голосування на парламентських виборах у Молдові у неділю повідомили про нібито мінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило молдовське Міністерство закордонних справ.

За інформацією МЗС Молдови, повідомлення про "мінування" надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

"Попередження про мінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в межах втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", – ідеться в повідомленні.

Відомство додало, що молдовська влада підготувалась до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, "щоб виборчий процес не постраждав".

"Камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів", – додали в МЗС Молдови.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Перед тим стало відомо про низку кампаній втручання у вибори, які організувала Росія.

У неділю повідомлялось і про кібератаку на виборчу інфраструктуру Молдови.

