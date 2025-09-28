Выборы в Молдове: зарубежные участки для голосования массово "минируют"
На ряде зарубежных избирательных участков для голосования на парламентских выборах в Молдове в воскресенье сообщили о якобы минировании.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило молдавское Министерство иностранных дел.
По информации МИД Молдовы, сообщения о "минировании" поступили в отношении участков в Брюсселе, Риме, Генуе, Бухаресте, Эшвилле в США и испанском Аликанте.
"Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова", – говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что молдавские власти подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими государствами, "чтобы избирательный процесс не пострадал".
"Камеры наблюдения за избирательными процессами, размещенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они оставались неповрежденными до возобновления избирательных процессов", – добавили в МИД Молдовы.
Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.
Перед этим стало известно о ряде кампаний вмешательства в выборы, организованных Россией.
В воскресенье сообщалось и о кибератаке на избирательную инфраструктуру Молдовы.
