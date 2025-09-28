Експремʼєр Сербії розповів, як його хотіли "спалити живцем, як в Одесі"

Голова владної Сербської прогресивної партії, колишній прем'єр Сербії Мілош Вучевич стверджує, що учасники акцій протесту в Новому Саді нібито планували вбити його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Instagram.

Вучевич стверджує, що під час антиурядових протестів 13 серпня "дехто планував вбити мене, мого сина та моїх товаришів".

"Вони хотіли спалити нас живцем, як в Одесі, або тягати по місту, як Каддафі, як трофей", – додав він.

Колишній сербський премʼєр також сказав, що був "найбільше розчарований" образами в бік військових спецпризначенців з підрозділу "Кобра", "які представляють найблагородніших синів Сербії".

13 серпня в місті Новий Сад прихильники партії влади атакували протестувальників, закидаючи їх піротехнікою. Потім до конфлікту долучилася поліція, яка арештовувала лише противників влади.

За офіційними даними, за ніч проти 14 серпня постраждали 64 мирних громадян та п'ять працівників поліції.

Місяці протестів по всій Сербії після обвалення навісу на вході до вокзалу Нового Саду 1 листопада 2024 року, у результаті чого загинули 16 людей, похитнули владу президента Александра Вучича.

Протестувальники, які звинувачують корупцію у цій трагедії, вимагають проведення дострокових виборів, сподіваючись усунути Вучича та його партію від влади після 13 років правління.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.