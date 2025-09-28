Экс-премьер Сербии рассказал, как его хотели "сжечь заживо, как в Одессе"

Председатель правящей Сербской прогрессивной партии, бывший премьер Сербии Милош Вучевич утверждает, что участники акций протеста в Новом Саде якобы планировали убить его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Instagram.

Вучевич утверждает, что во время антиправительственных протестов 13 августа "некоторые планировали убить меня, моего сына и моих товарищей".

"Они хотели сжечь нас заживо, как в Одессе, или таскать по городу, как Каддафи, как трофей", – добавил он.

Бывший сербский премьер также сказал, что был "больше всего разочарован" оскорблениями в адрес военных спецназовцев из подразделения „Кобра", "которые представляют самых благородных сыновей Сербии".

13 августа в городе Новый Сад сторонники партии власти атаковали протестующих, забросав их пиротехникой. Затем к конфликту присоединилась полиция, которая арестовывала только противников власти.

По официальным данным, за ночь на 14 августа пострадали 64 мирных гражданина и пять сотрудников полиции.

Месяцы протестов по всей Сербии после обрушения навеса на входе в вокзал Нового Сада 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек, пошатнули власть президента Александра Вучича.

Протестующие, которые обвиняют коррупцию в этой трагедии, требуют проведения досрочных выборов, надеясь отстранить Вучича и его партию от власти после 13 лет правления.

