Зеленський привітав відновлення санкцій ООН проти Ірану та згадав про РФ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Ради безпеки ООН відновити санкції проти Ірану, закликав до аналогічного тиску на Росію для забезпечення міжнародної ядерної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський привітав "чітке рішення" Радбезу ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану, додавши, що той "протягом тривалого часу ігнорував заклики МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок".

"Це має стати глобальним правилом: щоразу, коли хтось підриває чи загрожує міжнародному миру та безпеці, мають негайно запроваджуватися жорсткі санкції", – додав він.

Глава держави нагадав, що Росія захопила українську АЕС із її ядерними матеріалами та перетворивши її на "глобальну ядерну загрозу".

"Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об’єднану й сильну міжнародну відповідь", – написав Зеленський.

Він додав, що для зміцнення міжнародного ядерного порядку потрібні "жорсткий державний і колективний тиск на Росію, а також санкції проти її ядерного сектору".

ООН з неділі відновила ембарго на поставки зброї та інші санкції проти Ірану через його ядерну програму після процесу, ініційованого трьома європейськими державами.

З поверненням санкцій ООН на Іран знову поширюватиметься ембарго на поставки зброї та заборону на всі види діяльності, пов'язані зі збагаченням урану та переробкою, а також будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.

Серед інших санкцій, дія яких була відновлена, є заборона на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборона на постачання будь-чого, що може бути використано в ядерній програмі країни.

Тегеран раніше попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій і напередодні сказав, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.