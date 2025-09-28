Зеленский приветствовал возобновление санкций ООН против Ирана и упомянул о РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение Совета безопасности ООН возобновить санкции против Ирана, призвал к аналогичному давлению на Россию для обеспечения международной ядерной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский приветствовал "четкое решение" Совбеза ООН о возобновлении санкций против Ирана, добавив, что тот "в течение длительного времени игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерный порядок".

"Это должно стать глобальным правилом: каждый раз, когда кто-то подрывает или угрожает международному миру и безопасности, должны немедленно вводиться жесткие санкции", – добавил он.

Глава государства напомнил, что Россия захватила украинскую АЭС с ее ядерными материалами и превратила ее в "глобальную ядерную угрозу".

"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ", – написал Зеленский.

Он добавил, что для укрепления международного ядерного порядка необходимо "жесткое государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора".

ООН с воскресенья возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана из-за его ядерной программы после процесса, инициированного тремя европейскими государствами.

С возвращением санкций ООН на Иран снова будет распространяться эмбарго на поставки оружия и запрет на все виды деятельности, связанные с обогащением урана и переработкой, а также любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.

Среди других санкций, действие которых было возобновлено, есть запрет на поездки для десятков иранских граждан, замораживание активов десятков лиц и организаций, а также запрет на поставки всего, что может быть использовано в ядерной программе страны.

Тегеран ранее предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций и накануне заявил, что отзывает своих послов в Великобритании, Франции и Германии для консультаций.