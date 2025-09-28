Поліція Молдови застерегла від організації заворушень після парламентських виборів

Національна поліція Молдови сказала, що не допустить порушень закону під час протестів, які анонсували в найближчі дні представники певних політичних сил.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві правоохоронців.

Молдовська поліція повідомила, що має інформацію про "деякі групи осіб", які планують протягом понеділка "організувати заворушення і дестабілізацію" в Кишиневі.

"Зазначаємо, що правоохоронні органи не допускатимуть порушень закону, порушення громадського порядку, створення небезпеки для громадян, а також загрози національній безпеці", – додали там.

Поліція Молдови нагадала, що організатори несуть відповідальність за проведення оголошених заходів.

"Закликаємо громадян аналізувати свої рішення та дії і не погоджуватися на участь у незаконних діях, за які вони можуть понести кримінальну відповідальність", – підсумували правоохоронці.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Перед тим стало відомо про низку кампаній втручання у вибори, які організувала Росія.

