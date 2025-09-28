Полиция Молдовы предостерегла от организации беспорядков после парламентских выборов

Национальная полиция Молдовы заявила, что не допустит нарушений закона во время протестов, которые анонсировали в ближайшие дни представители определенных политических сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении правоохранителей.

Молдавская полиция сообщила, что располагает информацией о "некоторых группах лиц", которые планируют в течение понедельника "организовать беспорядки и дестабилизацию" в Кишиневе.

"Отмечаем, что правоохранительные органы не будут допускать нарушений закона, нарушения общественного порядка, создания опасности для граждан, а также угрозы национальной безопасности", – добавили там.

Полиция Молдовы напомнила, что организаторы несут ответственность за проведение объявленных мероприятий.

"Призываем граждан анализировать свои решения и действия и не соглашаться на участие в незаконных действиях, за которые они могут понести уголовную ответственность", – подытожили правоохранители.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.

Перед этим стало известно о ряде кампаний вмешательства в выборы, организованных Россией.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.