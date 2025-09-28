Вибори в Молдові: поліція каже про "мінування" районів вздовж Придністровʼя

Поліціфя Молдови отримала повідомлення про нібито мінування кількох районів у Зоні безпеки, що на адміністративній межі з невизнаним Придністровʼям, у день парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це речниця поліції Молдови Діана Фетко сказала в коментарі NewsMaker.

Фетко підтвердила, що правоохоронці отримали повідомлення про мінування мосту Каменка-Сенетеука, через який жителі лівого берега Дністра вирушали для голосування на виборах до парламенту Молдови.

"У нас є кілька таких випадків (повідомлення про мінування. – Ред.) одночасно, зокрема і там. Оперативні групи працюють на місці, згідно з протоколами", – додала речниця.

Серед іншого, ЗМІ повідомили про "мінування" виборчої дільниці в Каушанах та Резині – обидві відкрились для голосування жителів Придністровʼя. Ще одне повідомлення про мінування на дільниці в Гура Бикулуй виявилось неправдивим, там голосування відновили.

Зазначимо, що ЦВК Молдови за два дні до парламентських виборів ухвалила рішення про перенесення на десятки кілометрів 5 виборчих дільниць, призначених для виборців з Придністров'я.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Перед тим стало відомо про низку кампаній втручання у вибори, які організувала Росія.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії