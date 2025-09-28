Макрон обурений погрозами суддям, які оголосили вирок Саркозі

Президент Франції Емманюель Макрон закликав уряд встановити авторів погроз суддям у справі експрезидента Нікоя Саркозі для їхнього якнайшвидшого притягнення до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У заяві Єлисейського палацу, поширеній у неділю, Макрон назвав неприпустимими цькування та погрози розправою на адресу суддів.

"Верховенство права є основою нашої демократії. Незалежність судової влади, її неупередженість, а також захист суддів, які її забезпечують, є її основними стовпами", – додав він.

Французький президент звернувся до міністра юстиції та міністра внутрішніх справ з проханням встановити особи авторів заяви для "якнайшвидшого притягнення їх до відповідальності".

Нагадаємо, 25 вересня у Франції оголосили вирок експрезиденту Ніколя Саркозі за так званою "лівійською справою". Попри виправдання за одним зі звинувачень, Саркозі присудили 5 років в’язниці та штраф у розмірі 100 тисяч євро.

1 березня 2021 року Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.