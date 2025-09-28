Макрон возмущен угрозами судьям, вынесшим приговор Саркози

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал правительство установить авторов угроз судьям по делу экс-президента Николя Саркози для их скорейшего привлечения к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В заявлении Елисейского дворца, распространенном в воскресенье, Макрон назвал недопустимыми травлю и угрозы расправой в адрес судей.

"Верховенство права является основой нашей демократии. Независимость судебной власти, ее беспристрастность, а также защита судей, которые ее обеспечивают, являются ее основными столпами", – добавил он.

Французский президент обратился к министру юстиции и министру внутренних дел с просьбой установить личности авторов заявления для "как можно более быстрого привлечения их к ответственности".

Напомним, 25 сентября во Франции объявили приговор экс-президенту Николя Саркози по так называемому "ливийскому делу". Несмотря на оправдание по одному из обвинений, Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч евро.

1 марта 2021 года Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.