В Румынии произошел крупный пожар в отеле, вероятно, есть погибшие

В румынском жудеце Прахова произошел крупный пожар в гостинице, при этом есть вероятность, что погибли два человека.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел ночью 29 сентября в городе Тетерани, что в жудеце Прахова на юге Румынии. Пожар вспыхнул в трехэтажном отеле и охватил площадь около 500 квадратных метров.

Больше всего пострадал верхний этаж здания. Сначала сообщали, что пропавшими считают трех человек, которые находились там, впоследствии уточнили, что пропавших двое. По источникам СМИ, речь идет о гражданах Непала. Другие гости и персонал не пострадали.

К борьбе с огнем привлекли военную пожарную службу, на месте находятся около десятка единиц техники. Сейчас пожар локализован, а спасательные команды проверяют, не осталось ли больше никого в здании.

Напомним, в декабре 2023 года в этом же регионе произошел смертельный пожар в гостевом доме, тогда погибли восемь человек.

