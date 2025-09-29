У Румунії повідомили про виявлення нових уламків дрона

На південному сході Румунії, що неподалік Одеської області, в понеділок виявили рештки невідомого безпілотника.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За даними румунського Міноборони, у понеділок екстрені служби отримали повідомлення про "наявність уламків дрона" в районі жудця (повіту) Тулча, що на південному заході країни.

"Спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони, служби розвідки Румунії та прикордонної поліції, здійснює розслідування на місці події, а уламки будуть вилучені для проведення експертизи", – додали там.

Наразі невідомо, рештки якого саме дрона виявили в Румунії, але жудець Тулча розташований неподалік Одеської області, яку Росія постійно атакує за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, 13 вересня російський БпЛА був перехоплений у румунському повітряному просторі, над яким він пролітав протягом 50 хвилин. Румунія підняла два винищувачі F-16, але не збила дрон.

Вища рада національної оборони Румунії минулого тижня завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.