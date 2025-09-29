В Румынии сообщили об обнаружении новых обломков дрона

На юго-востоке Румынии, недалеко от Одесской области, в понедельник обнаружили остатки неизвестного беспилотника.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

По данным румынского Минобороны, в понедельник экстренные службы получили сообщение о "наличии обломков дрона" в районе жудеца Тулча, что на юго-западе страны.

"Совместная группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны, службы разведки Румынии и пограничной полиции, осуществляет расследование на месте происшествия, а обломки будут изъяты для проведения экспертизы", – добавили там.

Пока неизвестно, остатки какого именно дрона обнаружили в Румынии, но жудец Тулча расположен неподалеку Одесской области, которую Россия постоянно атакует с помощью беспилотников.

Напомним, 13 сентября российский БпЛА был перехвачен в румынском воздушном пространстве, над которым он пролетал в течение 50 минут. Румыния подняла два истребителя F-16, но не сбила дрон.

Высший совет национальной обороны Румынии на прошлой неделе завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.