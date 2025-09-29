В Греции будут судить 36 человек по делу о масштабной железнодорожной аварии 2023 года

Апелляционный суд города Лариса в центральной Греции удовлетворил просьбу прокурора о привлечении 36 человек к ответственности по делу о смертельном столкновении поездов в феврале 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Фигурантам дела о железнодорожной аварии недалеко от города Лариса выдвинули, среди прочего, обвинения в непредумышленном убийстве и халатности.

Среди тех, кто предстанет перед судом, есть Василис Самарас – начальник станции Лариса, который был на дежурстве в то время. Он еще раньше признал свою вину и уже отбыл около 18 месяцев в предварительном заключении.

Также будут судить бывшего главу Управления по вопросам регулирования железных дорог Греции, бывшего руководителя железнодорожной компании OSE, которая отвечает за обслуживание сети, и высокопоставленных чиновников греческого Министерства транспорта.

Суд также привлечет к ответственности двух руководителей итальянской пассажирской транспортной компании Hellenic Train за мелкие правонарушения.

Дата судебного разбирательства еще не определена.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. В результате этого погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис, беря на себя политическую ответственность, подал в отставку.

В июне греческий парламент начал расследование относительно возможной ответственности Караманлиса.