Глава МИД Германии хочет более тесной координации между ЕС и НАТО

В свете инцидентов с беспилотниками министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал к более тесному сотрудничеству между ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призывает к усилению координации ЕС и НАТО в оборонных усилиях.

"Россия хочет проверить нашу решимость и спровоцировать беспорядки. Это опасно, и мы должны дать четкий и единый ответ", – заявил политик ХДС на встрече со своими коллегами из Польши, Франции и Украины в польской столице Варшаве.

В последние дни мы стали свидетелями новой волны гибридных атак против стран НАТО, в том числе Польши, Эстонии и Румынии, сказал Вадефуль. Недавно также состоялся ряд непонятных инцидентов с беспилотниками в Дании. "Эти действия не являются стечением обстоятельств, а частью схемы, которая нацелена на наше воздушное пространство, нашу критическую инфраструктуру в целом и нашу готовность к развертыванию", – сказал он.

Реакция на угрозу является безошибочной, сказал Вадефуль: "НАТО всегда бдителен, способен действовать в любое время и защищает каждый дюйм территории нашего Альянса". Цена свободы – это также постоянная бдительность, продолжил Вадефуль. Это предполагает постоянную адаптацию к ситуации угрозы.

Особенно в обороне против дронов необходимо и в дальнейшем развивать силы и средства, увеличивать время реагирования и еще теснее объединять системы в единую сеть. Это ключевой вопрос для обороны восточного фланга НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус также предупредил о растущей угрозе со стороны России в свете недавних инцидентов с беспилотниками. "Эти действия еще раз показали нам, что Россия все больше становится угрозой для НАТО", – сказал Писториус.

Москва испытывает союзников по НАТО "со все большей частотой и интенсивностью". Владимир Путин сознательно пытается "подорвать европейскую безопасность и территориальную целостность европейских стран", продолжил Писториус.

Но главе Кремля это не удастся. "Мы не позволим заманить себя в путинскую ловушку непрерывной эскалации. Мы будем сохранять холодную голову и оставаться непоколебимыми и решительными".

Стоит отметить, что Борис Писториус выразил скептицизм относительно концепции "стены дронов" для защиты восточных стран от российских воздушных вторжений.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.