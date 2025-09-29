Во Франции объявили даты суда над министром культуры по делу о коррупции

Министр культуры Франции Рашида Дати, которая подала в отставку, будет судима вместе с бывшим руководителем Renault-Nissan Карлосом Гон в деле о злоупотреблении влиянием и коррупции в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Суд Парижа постановил, что суд над Дати и Гонном состоится с 16 по 28 сентября 2026 года – то есть через несколько месяцев после муниципальных выборов, в которых Дати планирует побороться за пост мэра Парижа.

В июле прошлого года парижские следственные судьи постановили передать дело об отставке министра культуры и Карлоса Гона в уголовный суд. Оливье Пардо, один из адвокатов Рашиды Дати, сообщил BFMTV о своем намерении обжаловать это решение.

Дело передали в суд в июле 2025 года.

Напомним, Дати инкриминируют "пассивную коррупцию со стороны лица, имеющего выборный мандат" и "получение выгоды от злоупотребления властью" в связи с консультационной работой, которую она выполняла для Гона с 2010 по 2012 год, когда она также была депутатом Европейского парламента.

По данным следствия, за этот период Дати получила 900 тысяч евро в качестве оплаты услуг адвоката, хотя фактически занималась лоббированием – что запрещено для евродепутатов.

Карлос Гон находится под несколькими международными ордерами на арест и имеет судебный запрет покидать Ливан, где он нашел убежище в декабре 2019 года после побега из Японии.

Параллельно французская прокуратура начала другое расследование в отношении министра культуры после сообщений о том, что она не задекларировала драгоценные украшения.