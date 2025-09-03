Туск їде до Парижа на зустріч лідерів "коаліції рішучих"

Польщу на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Парижі в четвер представлятиме особисто премʼєр-міністр Дональд Туск.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба польського уряду.

В уряді Польщі сказали, що Дональд Туск у четвер буде з візитом у Парижі, де візьме участь у засіданні "коаліції рішучих".

"У зустрічі також візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, лідери країн-учасниць коаліції, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте", – ідеться в повідомленні.

Польського премʼєра близько 10:15 за місцевим часом має зустріти президент Франції Емманюель Макрон, з яким відбудеться двостороння зустріч, додали у пресслужбі.

Як повідомляла "Європейська правда", зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.

Учасники зустрічі також зателефонують президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу після завершення дискусії.