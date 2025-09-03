Туск едет в Париж на встречу лидеров "коалиции решительных"

Польшу на встрече лидеров "коалиции решительных" в Париже в четверг будет представлять лично премьер-министр Дональд Туск.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

В правительстве Польши сказали, что Дональд Туск в четверг будет с визитом в Париже, где примет участие в заседании "коалиции решительных".

"Во встрече также примут участие президент Украины Владимир Зеленский, лидеры стран-участниц коалиции, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", – говорится в сообщении.

Польского премьера около 10:15 по местному времени должен встретить президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым состоится двусторонняя встреча, добавили в пресс-службе.

Как сообщала "Европейская правда", встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидание, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

Участники встречи также позвонят президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу после завершения дискуссии.