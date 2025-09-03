Трамп обжалует в Верховном суде приговор в $5 млн по делу о домогательствах

Президент США Дональд Трамп обратится в Верховный суд с просьбой отменить 5 миллионов долларов компенсации, которые с него взыскали в гражданском деле о сексуальном насилии и клевете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Адвокаты Трампа попросили судей Верховного суда США продлить срок, в течение которого он может официально обратиться с просьбой рассмотреть апелляцию на приговор, с 11 сентября до 10 ноября.

"Президент Трамп намерен обратиться в этот суд с просьбой пересмотреть важные вопросы, возникшие в результате ошибочного решения Апелляционного суда 2-го округа", – сообщили его адвокаты в обращении к Верховному суду США.

Напомним, речь идет об иске нью-йоркской писательницы и колумнистки Э. Джин Кэрролл, которая утверждала, что в 1996 году Трамп домогался ее в примерочной торгового центра на Манхэттене.

В мае 2023 года суд присяжных признал Трампа виновным в сексуальном насилии над Кэрролл и клевете (президент США утверждал, что писательница лжет) и присудил женщине 5 миллионов долларов компенсации.

Трамп подал апелляцию, но Апелляционный суд 2-го округа США отклонил ее.

Параллельно президент США также обжалует решение нью-йоркского суда присяжных о взыскании с него 83,3 миллиона долларов в рамках другого иска о клевете, который подала Кэрролл.