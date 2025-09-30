Британия отправит в Данию средства борьбы с дронами

Великобритания отправит в Данию средства для противодействия беспилотникам после серии инцидентов с неизвестными дронами в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Politico заявил британский министр обороны Джон Гили.

Правительство Дании пришло к выводу, что беспилотники, которые летали над аэропортами страны в последние дни, являются работой "профессионального исполнителя".

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы сталкиваемся с таким уровнем активности и агрессии в "серой зоне", который является испытанием для нас и других стран", – сказал британский министр.

Он также добавил, что развертывание средств противодействия дронам в Дании необходимо "в ответ на атаки беспилотников, которые она наблюдала в своем главном аэропорту и региональных аэропортах".

Сообщалось, что Франция, Германия и Швеция отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.

Также Дания запретила все полеты гражданских беспилотников в воздушном пространстве страны в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества.

После серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

