У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України

У Міністерстві оборони Швеції підтвердили переговори з Україною про можливість надання винищувачів Gripen, але зауважили, що рішення щодо цього ще немає.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це у письмовому коментарі сказав заступник речника міністра оборони Адам Шелін.

До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після заяви першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв’ю BBC, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage і шведські Gripen. Він не називав ні кількості, ні часових рамок.

Речник зі шведського Міноборони підтвердив, що перемовини про це ведуться, але зауважив, що конкретних домовленостей ще немає.

Президент України Володимир Зеленський натякав на переговори щодо шведських Gripen у серпні після розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Нагадаємо, цього тижня Швеція анонсувала "зимовий" пакет підтримки для України на майже 100 млн євро.