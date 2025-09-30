В Швеции прокомментировали переговоры об истребителях Gripen для Украины

В Министерстве обороны Швеции подтвердили переговоры с Украиной о возможности предоставления истребителей Gripen, но отметили, что решения по этому поводу еще нет.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом в письменном комментарии сказал заместитель спикера министра обороны Адам Шелин.

В Минобороны Швеции обратились за комментариями после заявления первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC, что Украина "ожидает" от партнеров дополнительные F-16, французские Mirage и шведские Gripen. Он не называл ни количества, ни временных рамок.

Представитель из шведского Минобороны подтвердил, что переговоры об этом ведутся, но отметил, что конкретных договоренностей еще нет.

Президент Украины Владимир Зеленский намекал на переговоры по шведским Gripen в августе после разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Напомним, на этой неделе Швеция анонсировала "зимний" пакет поддержки для Украины почти на 100 млн евро.