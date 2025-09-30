Сибига рассказал, что Навроцкий скоро может приехать в Киев
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшее время может осуществить визит в Киев.
Об этом украинский министр сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".
Как отметил Сибига, президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу со своим польским коллегой.
"Мы ожидаем визита президента Польши в Украину... Надеемся, что он состоится в короткой перспективе",– сказал он.
По словам главы украинского МИД, визит Навроцкого в Украину будет важным "для дальнейшего развития наших добрососедских отношений".
Последний контакт между Зеленским и Навроцким состоялся в августе, когда польский президент направил украинскому коллеге поздравления ко Дню независимости.
Сообщалось об их планах встретиться в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но публично о такой встрече информации не было.